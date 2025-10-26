Выпущенный из колонии насильник в Британии пять раз хотел туда вернуться

Приезжий из Эфиопии, вызвавший массовые протесты в Эппинге в Великобритании атаками англичанок, после ошибочного освобождения пытался примерно пять раз самостоятельно вернуться в заключение. Однако надзиратели постоянно прогоняли его, рассказал очевидец телеканалу Sky News, сообщает РИА Новости .

В прошлом месяце 41-летнего Хадуша Герберслали Кебату отправили в колонию на год за сексуальное насилие над женщиной и девочкой. 24 октября Sky News со ссылкой на источники рассказал, что приезжий убежал, поскольку его по ошибке освободили перед выдворением из Великобритании. Об этом рассказал водитель грузовика, который 24 октября транспортировал в тюрьму Челмсфорда оборудование.

Он отметил, что «растерянный» осужденный гулял рядом с тюрьмой. Надзиратели отправляли его на железную дорогу после освобождения.

Затем Кебату возвращался в колонию четыре или пять раз. Однако ему говорили уходить.

Водитель добавил, что Кебату на протяжении примерно полутора часов ходил рядом с колонией. Он не понимал, что ему делать дальше.

Позднее правоохранители отправились искать осужденного. Однако не обнаружили его до сих пор.

