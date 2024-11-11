Выпил 0,5 л абсента и умер: застолье парней в Екатеринбурге привело к трагедии

URA.RU: школьник умер после застолья со спиртным в Екатеринбурге

По данным источника, смертельные посиделки прошли 10 ноября в одной из квартир в Юго-Западном микрорайоне города. Подростки распивали спиртное, потом двое из них пошли спать. Третий остался сидеть в телефоне.

Встав утром, приятели обнаружили своего друга спящим. После полудня они решили его растолкать, но ничего не вышло. Тогда школьники вызвали бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть.

Скончавшийся проживал в одном из поселков Свердловской области. В Екатеринбург он приехал в гости к другу. У подростка полная семья, на учете в инспекции ПДН он не стоял.

В СУ СКР по Свердловской области произошедшее не прокомментировали.