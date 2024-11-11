Выпил 0,5 л абсента и умер: застолье парней в Екатеринбурге привело к трагедии
Фото - © Медиасток.рф
Застолье школьников с алкогольными напитками в Екатеринбурге закончилось трагедией. Скончался 16-летний подросток, выпивший пол-литра абсента, сообщает URA.RU.
По данным источника, смертельные посиделки прошли 10 ноября в одной из квартир в Юго-Западном микрорайоне города. Подростки распивали спиртное, потом двое из них пошли спать. Третий остался сидеть в телефоне.
Встав утром, приятели обнаружили своего друга спящим. После полудня они решили его растолкать, но ничего не вышло. Тогда школьники вызвали бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть.
Скончавшийся проживал в одном из поселков Свердловской области. В Екатеринбург он приехал в гости к другу. У подростка полная семья, на учете в инспекции ПДН он не стоял.
В СУ СКР по Свердловской области произошедшее не прокомментировали.