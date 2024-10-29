Вынесли драгоценности и технику: в Королеве обворовали таунхаус на 30 млн рублей

В Королеве задержали подозреваемых в краже из таунхауса на 30 млн рублей

Полицейские задержали в Королеве двоих уроженцев Северо-Кавказского федерального округа и гражданина одной из стран ближнего зарубежья, которых подозревают в краже на свыше чем 30 млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«В ночное время двое злоумышленников отжали балконную дверь и незаконно проникли в одну из квартир таунхауса, расположенного на улице Пролетарской. Чтобы забрать все ценное, правонарушители на помощь позвали своего сообщника, который дожидался их в машине», — сказала начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По ее словам, преступники собрали в пакеты ювелирные изделия, наручные часы, ноутбуки, смартфон, наличные деньги, брендовую одежду и сумки. После этого злоумышленники скрылись на машине.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Задержанных арестовали.

Петрова добавила, что подозреваемых задержали в столице. В квартире одного из них специалисты нашли одежду, в которой мужчина был во время преступления. Злоумышленники рассказали, что часть украденного спрятали в лесу около поселка Ухтомский. Там полицейские нашли смартфон, часы, ноутбуки.