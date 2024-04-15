Вскрылись новые детали о «кислотном маньяке» из Монина

«Кислотный маньяк» из Подмосковья учил детей и был инженером на крупном заводе

Подозреваемым «кислотным маньяком» из Монино оказался 31-летний Андрей С., инженер и преподаватель колледжа. Знакомые злоумышленника говорят, что их шокировало поведение мужчины — он был скромен, вежлив и никогда не показывал девиантного поведения, сообщает kp.ru .

Мужчина, который, по версии следствия, недавно облил кислотой 16-летнюю девочку и молодую девушку в Монине, работал ведущим инженером оптико-электронных приборов на одном из московских заводов.

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что именно на предприятии фигурант нашел кислоту, с которой и решил нападать на дам — об этом он лично рассказал силовикам.

Кроме работы на предприятии, злоумышленник занимался и преподавательской деятельностью. По словам студентов колледжа в Королеве, где и трудился Андрей С., учитель всегда казался им тихим и обычным мужчиной.

Один из учащихся сказал, что «для нас всех последние новости стали шоком».

«Я бы даже сказала, что девушкам С., наоборот, немного завышал оценки. Нет, он не оказывал знаки внимания, ничего такого. Так многие преподаватели-мужчины делают», — вспомнила одна из студенток.

«Кислотный маньяк» проходит обвиняемым в уголовном деле по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Фигурант, успевший облить химикатами двух девушек в Монине, заключен под стражу до 12 июня 2024 года.