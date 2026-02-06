Выливала в окно суп: за хозяйкой сгоревшей квартиры в Москве замечали странности
Соседи рассказали о странном поведении хозяйки сгоревшей квартиры в доме в Гороховском переулке Москвы, сообщает «МК: срочные новости».
Причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой в межквартирном холле. Затем вспыхнула оставленная там мебель на площади два квадратных метра.
На видео после пожара видны обугленные стены и оплавившиеся счетчики. В результате пожара в больницу попали девочка и женщина.
При этом жильцы дома заявили, что накануне произошедшего улавливали запах гари, но при осмотре ничего не нашли. Кроме того, они рассказали, что замечали странности в поведении хозяйки квартиры — она выбрасывала в межквартирный холл мусор и выливала суп в окно.
Пострадавшей в пожаре девочке всего четыре года. Она находится в больнице.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.