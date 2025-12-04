Вылетел на встречку и въехал в фуру: ДТП в Ульяновской области унесло 3 жизни

сегодня в 08:16

Три человека погибли в ДТП с большегрузом в Ульяновской области

На 232 км подъезда к Ульяновску от а/д M-5 «Урал» произошло ДТП с легковым и грузовым автомобилями, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.

Предварительно, авария случилась 3 декабря в 23:30. Водитель 1998 года рождения за рулем Lada Kalina выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль DAF под управлением водителя 1992 года рождения. После ДТП большегруз съехал в кювет и загорелся.

В результате аварии водитель Lada Kalina и двое пассажиров (женщины 1996 и 1974 годов рождения) скончались на месте.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все обстоятельства трагедии.

