Вылетел на встречку и въехал в фуру: ДТП в Ульяновской области унесло 3 жизни
Три человека погибли в ДТП с большегрузом в Ульяновской области
На 232 км подъезда к Ульяновску от а/д M-5 «Урал» произошло ДТП с легковым и грузовым автомобилями, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.
Предварительно, авария случилась 3 декабря в 23:30. Водитель 1998 года рождения за рулем Lada Kalina выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль DAF под управлением водителя 1992 года рождения. После ДТП большегруз съехал в кювет и загорелся.
В результате аварии водитель Lada Kalina и двое пассажиров (женщины 1996 и 1974 годов рождения) скончались на месте.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все обстоятельства трагедии.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.