Выйти страшно: огромные собаки оккупировали поселок под Волгоградом

Агрессивные бездомные собаки оккупировали рабочий поселок Городище в Волгоградской области. Местные жители утверждают, что животные буквально не дают людям выйти из дома, сообщает V1.RU .

«От имени жителей Городища просим принять меры по отлову бродячих собак. Уже не один год бьемся с этой проблемой. Последней каплей стала прогулка огромного алабая, который „загонял“ детей и родителей в ДК!» — рассказали местные жители.

По их словам, также собаки часто бросаются на идущих с кружков детей и прохожим приходиться помогать отбиваться от агрессивных животных. Страшно отпускать ребят без сопровождения. С каждым годом собак становится все больше, а весной они становятся еще агрессивнее. В ответ на обращения администрация бездействует.

На опубликованных кадрах видно, как большая стая бездомных собак бродит по парковке и вблизи жилых многоквартирных домов.

На одну из жалоб в администрации Городищенского района ответили, что бездомных собак отлавливают, а затем стерилизуют, вакцинируют и маркируют. После трехнедельного карантина животных возвращают в места обитания. При этом чипированных собак повторно не отлавливают.

