Выйти страшно: огромные собаки оккупировали поселок под Волгоградом
Фото - © Медиасток.рф
Агрессивные бездомные собаки оккупировали рабочий поселок Городище в Волгоградской области. Местные жители утверждают, что животные буквально не дают людям выйти из дома, сообщает V1.RU.
«От имени жителей Городища просим принять меры по отлову бродячих собак. Уже не один год бьемся с этой проблемой. Последней каплей стала прогулка огромного алабая, который „загонял“ детей и родителей в ДК!» — рассказали местные жители.
По их словам, также собаки часто бросаются на идущих с кружков детей и прохожим приходиться помогать отбиваться от агрессивных животных. Страшно отпускать ребят без сопровождения. С каждым годом собак становится все больше, а весной они становятся еще агрессивнее. В ответ на обращения администрация бездействует.
На опубликованных кадрах видно, как большая стая бездомных собак бродит по парковке и вблизи жилых многоквартирных домов.
На одну из жалоб в администрации Городищенского района ответили, что бездомных собак отлавливают, а затем стерилизуют, вакцинируют и маркируют. После трехнедельного карантина животных возвращают в места обитания. При этом чипированных собак повторно не отлавливают.
