Выяснились подробности об убийце иркутской школьницы
В Иркутской области трагически погибла школьница от руки бывшего ухажера, с которым она рассталась несколько недель назад, сообщает RT.
Илья (имя изменено), ученик девятого класса, и Алиса (имя изменено) учились в одной школе. Он был старше девушки на год. В прошедшие выходные он стал свидетелем объятий Алисы с другим молодым человеком во время прогулки.
«Он ее ко всем ревновал. В тот вечер он пришел к ней поговорить. Но он был такой — со странностями, любил играть в компьютер, друзьям хвастался, что умеет играть ножами», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Во время возникшей в подъезде дома перепалки Илья нанес девушке смертельный удар ножом. На ее отчаянные крики выбежала 23-летняя соседка, попытавшаяся защитить Алису. К сожалению, она также получила ножевое ранение, оказавшееся смертельным. Преступник задержан правоохранительными органами.
