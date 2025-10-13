Выяснились подробности об убийце иркутской школьницы

В Иркутской области трагически погибла школьница от руки бывшего ухажера, с которым она рассталась несколько недель назад, сообщает RT .

Илья (имя изменено), ученик девятого класса, и Алиса (имя изменено) учились в одной школе. Он был старше девушки на год. В прошедшие выходные он стал свидетелем объятий Алисы с другим молодым человеком во время прогулки.

«Он ее ко всем ревновал. В тот вечер он пришел к ней поговорить. Но он был такой — со странностями, любил играть в компьютер, друзьям хвастался, что умеет играть ножами», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Во время возникшей в подъезде дома перепалки Илья нанес девушке смертельный удар ножом. На ее отчаянные крики выбежала 23-летняя соседка, попытавшаяся защитить Алису. К сожалению, она также получила ножевое ранение, оказавшееся смертельным. Преступник задержан правоохранительными органами.

