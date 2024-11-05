Выяснились новые подробности атаки дрона ВСУ в Белгороде

Ударивший по Белгороду БПЛА могли запустить из Золочева в Харьковской области

В Белгороде украинский беспилотник врезался в жилой дом и вызвал пожар. Здание располагается в микрорайоне «Новая жизнь», специально возведенном для молодых врачей и преподавателей, сообщает «Царьград» .

Дрон ВСУ ударил в окно квартиры на верхнем этаже, где проживала молодая семья. Оператор беспилотника, похоже, точно знал, что делает.

Повреждения затронули три этажа и около десятка квартир. В результате взрыва выбило окна, и фасад был значительно разрушен, после чего начался пожар. Пожарные в настоящее время работают над ликвидацией огня.

По предварительным данным, пострадали пятеро людей, однако эта цифра может увеличиться. Один из пострадавших был доставлен в городскую больницу № 2 с минно-взрывной травмой и ранениями ноги от осколков.

Существует предположение, что дрон был запущен из Золочева в Харьковской области, откуда расстояние до микрорайона «Новая жизнь» составляет примерно 50 километров.