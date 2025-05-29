Выходец из вуза МВД развратил 11-летнюю девочку на улице Петушкова в Москве

«МК»: выходец из вуза МВД развратил 11-летнюю девочку на общем балконе в Москве

В Москве 31-летний мужчина, ранее учившийся в институте МВД, домогался 11-летней девочки на общем балконе многоэтажки, сообщает MK.Ru . Злоумышленник знал, что его «спутница» является ребенком, но все равно приставал к ней.

Мужчина познакомился с младшеклассницей в Telegram. Злоумышленник уговорил девочку на личную встречу и повел ее в подъезд многоэтажки на улице Василия Петушкова. Там он вывел несовершеннолетнюю на общий балкон, где начал домогаться девочки.

Через несколько дней мать школьницы узнала, что к ее наследнице приставал взрослый мужчина. После этого женщина обратилась в полицию.

Позже предполагаемого педофила задержали на северо-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

«Известно, что мужчина ранее учился в университете МВД, но по специальности не устроился», — добавили журналисты.