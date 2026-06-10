Выбиты стекла: молния ударила в многоэтажный дом в Тюмени

Вечером в городе пошел сильный дождь, также началась мощная буря. По словам местных жителей, молния ударила в один из домов. Из-за этого в одной из квартир выбиты стекла.

Кроме того, улицы в южной части Тюмени оказались под водой — машины с трудом проезжают, а некоторые так и остались в больших лужах. Сильный ветер повалил деревья.

По данным синоптиков, порывы ветра могли достигать свыше 25 м/с, в некоторых районах помимо дождя был еще град. Информации о возможных пострадавших нет.

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