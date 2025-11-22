Выбиты двери: автомобиль влетел в выход со станции метро в Новосибирске

сегодня в 20:58

Водитель не справился с управлением и влетел в выход из метро в Новосибирске

Водитель за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, из-за чего врезался в выход с одной из станций метро в Новосибирске, сообщает «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел у станции «Золотая нива», расположенной на улице Кошурникова. Белое авто протаранило выход, выбив двери.

По счастливому стечению обстоятельств никого из пассажиров на лестнице не было — в результате произошедшего пострадавших нет.

Водитель самостоятельно вышел из седана и заявил, что у машины отказали тормоза, поэтому та не остановилась.

В данный момент на месте ДТП работают спасатели. Вход на станцию закрыт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.