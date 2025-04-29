«Вы спонсировали ВСУ»: 13-летняя москвичка пыталась убить себя из-за мошенников

В Москве 13-летняя семиклассница попала в больницу после попытки убить себя из-за прессинга от мошенников. По словам девочки, аферисты давили на нее и не позволяли прийти в себя, угрожая уголовным делом за якобы спонсирование армии Украины, сообщает Baza со ссылкой на источник.

24 апреля несовершеннолетняя общалась в одном из чатов для знакомств в Telegram. Она списалась с девочкой, которая попросила ее прислать свою геолокацию. После этого школьнице отправили видео, на котором ее приветствуют люди в украинской военной форме.

После этого юной москвичке стали названивать «налоговики» и «сотрудники ФСБ», требовавшие на видео показать ее квартиру и хранящиеся там документы. Позже ей пришло сообщение от якобы московского главка МВД, где говорилось, что мошенники могут выманивать данные о геолокации для противоправных действий.

Семиклассница выполняла все требования аферистов и настолько испугалась, что попыталась наложить на себя руки. Позже она одумалась и вызвала скорую помощь.

Уже в больнице девочка призналась, что мошенники максимально давили на нее, и девочка даже не успела позвонить родителям.

Сейчас столичная семиклассница находится под присмотром медиков, ее жизни ничего не угрожает.