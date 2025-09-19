«Вы не русский, мне неприятно»: пациентка оскорбила хирурга в больнице Москвы

Пациентка столичной больницы во время приема оскорбляла хирурга по национальному признаку. При этом врач не стал вступать в конфликт с москвичкой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам хирурга и проктолога Эльвина Г., к нему на прием пришла женщина с недовольным лицом, поэтому врач решил уточнить причину.

«Я осмотрел, назначил лечение и собирался ее уже отпускать. Но ее недовольное лицо не давало мне покоя. Я как обычно в конце спросил, есть ли вопросы или, может быть, что-нибудь непонятно. Чтобы объяснить более подробно. Она сказала, что было бы лучше, если бы врач был русским», — рассказал хирург.

На опубликованных кадрах видно, как пациентка в грубой форме разговаривает с медиком. Тот попросил ее не материться и уточнил причину хамского поведения, после чего получил ответ: «Я просто вам факт говорю, вы не русский, б****, мне неприятно».

Как рассказал проктолог, раньше он не снимал диалоги с пациентами на видео, но теперь ведет блог и начал замечать потенциально интересный контент. После приема врач отпустил пациентку и не стал начинать разбирательство. При этом он добавил, что на повторный прием та не приходила, но принимать женщину он больше не будет.