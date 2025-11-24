«Вы агрессоры»: пенсионерка оскорбила покрытую девушку-фармацевта в Москве

Пожилая москвичка проявила неуважение к фармацевту в платке и обвинила ее в захвате территории, назвав сотрудницу аптеки «агрессором» и «оккупантом», сообщает «Осторожно, Москва» .

Продавец Мубина, носящая платок, рассказала, как приводила в порядок товары на полках аптеки, когда вошла пожилая посетительница. Не ответив на приветствие, она сразу попросила нужное лекарство.

Из-за того, что в наличии не было нужного препарата, Мубина предложила альтернативное средство. Для уточнения дозировки девушка открыла информацию о товаре на компьютере. После этого, по ее словам, пенсионерка начала оскорблять ее, называя «некомпетентным продавцом» и спрашивая о ее происхождении. Девушке удалось зафиксировать часть словесной перепалки на камеру.

«Торгуйте у себя на родине, но здесь чтобы не было. Мой отец отвоевал мне достойную старость, и что я вижу здесь везде в торговле?» — возмущалась пенсионерка.

В итоге посетительница оставила запись с жалобой на продавца в книге отзывов, где назвала сотрудницу необразованной и выразила мнение, что «такого в аптеках Москвы быть не должно».

