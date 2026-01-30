Введен план «Буран»: аномальный снегопад обрушился на Казань

сегодня в 17:21

Из-за аномального снегопада в Казани в Республике Татарстан с 18:00 начнет действовать план «Буран». Решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщается на официальном портале органов местного самоуправления города .

Председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров заявил, что для уборки после сильного снегопада в Казани мобилизовали необходимые силы и средства.

Количество уборочной техники на дорогах существенно вырастет и превысит 1 тыс. единиц в сутки. На полную мощность вывели 8 снегоплавильных станций.

Водителям порекомендовали не ездить на своих автомобилях в непогоду. Также им посоветовали не оставлять машины на дороге. Это нужно, чтобы коммунальщики убрали город в ближайшее время.

Уже вывезено 15,5 тыс. тонн снега. К уборке привлекли 964 единицы техники и 683 сотрудника.

