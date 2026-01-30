Введен план «Буран»: аномальный снегопад обрушился на Казань
Фото - © Медиасток.рф
Из-за аномального снегопада в Казани в Республике Татарстан с 18:00 начнет действовать план «Буран». Решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщается на официальном портале органов местного самоуправления города.
Председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров заявил, что для уборки после сильного снегопада в Казани мобилизовали необходимые силы и средства.
Количество уборочной техники на дорогах существенно вырастет и превысит 1 тыс. единиц в сутки. На полную мощность вывели 8 снегоплавильных станций.
Водителям порекомендовали не ездить на своих автомобилях в непогоду. Также им посоветовали не оставлять машины на дороге. Это нужно, чтобы коммунальщики убрали город в ближайшее время.
Уже вывезено 15,5 тыс. тонн снега. К уборке привлекли 964 единицы техники и 683 сотрудника.
