Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до семи километров

На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевской на высоту до семи километров, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Отмечается, что высота самого вулкана составляет 4750 метров. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана.

30 июля 11:24 по местному времени (в 02:24 по Москве) Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу же была объявлена угроза цунами.

Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе.