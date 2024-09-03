Второй за сутки лесной пожар потушили в Ступине

2 сентября в Ступинском участковом лесничестве в 4 км от города Ступино с помощью системы видеомониторинга обнаружено возгорание на площади 0.3 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На место незамедлительно было направлено 9 единиц техники и 24 человека личного состава лесопожарных формирований.

Впоследствии из-за ветра площадь пожара увеличилась до 1 га. Потребовалось чуть менее 7 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 110 тыс. рублей; для юридических лиц — до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.