Второй «инцидент» за 5 дней: к штаб-квартире ЦРУ вызвали спецназ

У штаб-квартиры ЦРУ около Вашингтона произошел второй «инцидент» за 5 дней

У штаб-квартиры ЦРУ в спальном районе Вашингтона произошел новый «инцидент», из-за которого дороги рядом со штабом перекрыли, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ. Это второй подобный случай за пять дней.

«Инцидент», по данным журналистов, произошел у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли — де-факто районе штата Виргиния, который является спальным районом столицы США. Из-за случившегося у офиса Центрального разведывательного управления перекрыли дороги, на место также вызвали спецназовцев и взрывотехников.

19 марта у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли уже происходил «инцидент с блокированием». Американские силовики позже докладывали об урегулировании ситуации и задержании подозреваемого. В тот раз у офиса спецслужбы также перекрывали дороги.

«Подозреваемый сдался полицейскому управлению округа Фэрфакс и находится под стражей», — докладывала полиция округа Фэрфакс, Виргиния, на своей странице в соцсети X.

По данным телеканала ABC, «инцидент» 19 марта в Лэнгли произошел из-за мужчины, который размахивал похожим на пистолет предметом у штаб-квартиры ЦРУ. Правоохранители вели переговоры с подозреваемым на протяжении нескольких часов, утверждали телевизионщики.