Второй день рождения: упавшее окно едва не убило человека в ЖК City Bay в Москве

Упавшее с 50-го этажа окно едва не убило человека в ЖК City Bay в Москве

Разбившееся окно едва не убило человека в жилом комплексе City Bay на северо-западе российской столицы, сообщает 112 .

Инцидент произошел в четверг днем. Стекло вместе с креплением рухнуло с 50-го этажа новостройки. Находившемуся внизу работнику чудом удалось увернуться и выжить.

На опубликованных кадрах видно, как стекло падает с высоты и разбивается о тротуарную плитку. Мужчина успевает увернуться от крепления, которое влетает в припаркованный автомобиль.

По словам очевидцев, застройщик по гарантии менял стекло в квартире одного из жильцов. В этот момент трос и оборвался.

