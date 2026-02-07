сегодня в 22:25

ВСУ ударили по Брянской области с помощью ракет большой дальности

Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область с помощью ракет большой дальности «Нептун» и РСЗО HIMARS, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

В результате атаки пострадали два человека.

«Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар. <…> В Выгоничском районе в результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал губернатор.

Пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, повреждены частные дома, административное здание и церковь. В семи муниципальных образованиях нарушилось энергоснабжение.

Ранее сообщалось, что с 23:00 6 февраля до 07:00 7 февраля средства ПВО ликвидировали 82 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа.

