ВСУ ударили по Брянской области с помощью ракет большой дальности
Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область с помощью ракет большой дальности «Нептун» и РСЗО HIMARS, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
В результате атаки пострадали два человека.
«Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар. <…> В Выгоничском районе в результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал губернатор.
Пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.
Кроме того, повреждены частные дома, административное здание и церковь. В семи муниципальных образованиях нарушилось энергоснабжение.
Ранее сообщалось, что с 23:00 6 февраля до 07:00 7 февраля средства ПВО ликвидировали 82 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа.
