ВСУ с помощью 10 беспилотников атаковали нефтебазу в Ровеньках ЛНР

В ночь на 12 октября Украина атаковала дронами нефтебазу в Ровеньках Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате происшествия возник пожар, но никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное правительство.

«10 вражеских беспилотников атаковали этой ночью нефтебазу в Ровеньках. Восемь из них благодаря оперативным действиям ПВО удалось сбить, и только два достигли цели», — говорится в сообщении правительства ЛНР.

В результате попадания украинских беспилотников в цель возник пожар на одном из топливных резервуаров. Полностью потушить горение удалось только около 7:00 по московскому времени.

Пока экстренные службы тушили пожар, ВСУ несколько раз снова пыталась атаковать объект, но на этот раз безуспешно.