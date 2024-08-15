ВСУ потеряли не менее 2,5 тыс человек с начала атаки на Курскую область

Не меньше 2,5 тыс. солдат потеряла украинская армия с первого дня боев на приграничье в Курской области. Часть из бойцов сдалась в плен, но большинство погибло, сообщает Mash .

Из-за больших потерь руководство ВСУ перебросило 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду к границе страны. Военные должны были оборонять Торецк, на который активно наступают ВС РФ.

До полуночи шли бои за райцентр Коренево, российские военные отбили как минимум 4 атаки противника. Также диверсанты ВСУ пытались подорвать мост через реку Сейм, его удалось немного повредить, но конструкция устояла и действует.

Глава украинского МВД Игорь Клименко заявил, что в Сумской области проводят эвакуацию в 183 населенных пунктах, вывезли свыше 20 тыс. человек. При этом российские ВКС постоянно работают в том районе. Они бьют по целям ФАБами и другими снарядами.

6 августа украинская армия атаковала приграничные районы Курской области. Противник бьет по гражданским объектам и мирному населению.