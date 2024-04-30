сегодня в 15:02

ВСУ потеряли 3 БМП Bradley и артустановку Paladin в ДНР

Подразделения группировки «Центр» ВС РФ улучшили тактическое положение на линии соприкосновения в зоне спецоперации в ДНР. Противник потерял три американские боевые машины пехоты Bradley и 155-мм самоходную артустановку М109 Paladin, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российские войска нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й мехбригад и 92-й штурмбригаде противника, которые находились в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Очеретино ДНР.

Всего они отразили девять контратак штурмгрупп ВСУ. Противник пытался напасть в районах населенных пунктов Новгородское, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи ДНР.

Украинская армия потеряла до 145 бойцов, два автомобиля, 105-мм легкую гаубицу М101 американского производства.