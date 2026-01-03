ВСУ попытались атаковать Москву с помощью семи беспилотников
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Вечером 3 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Дежурные средства ПВО ликвидировали вражеские объекты на подлете к городу, об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Первое сообщение о том, что ВСУ пытаются атаковать Москву, появилось в 19:37 по московскому времени. И в дальнейшем в течение получаса Собянин сообщил, что представители киевского режима направили в Москву еще шесть дронов.
В настоящее время все вражеские объекты ликвидированы.
На месте падения обломков работают оперативные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.