ВСУ попытались атаковать Москву с помощью семи беспилотников

Собянин: на подлете к Москве сбили семь дронов ВСУ

Вечером 3 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Дежурные средства ПВО ликвидировали вражеские объекты на подлете к городу, об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Первое сообщение о том, что ВСУ пытаются атаковать Москву, появилось в 19:37 по московскому времени. И в дальнейшем в течение получаса Собянин сообщил, что представители киевского режима направили в Москву еще шесть дронов.

В настоящее время все вражеские объекты ликвидированы.

На месте падения обломков работают оперативные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

