ВСУ попытались атаковать дронами Татарстан

сегодня в 04:54

Вооруженные силы Украины попытались атаковать дронами Татарстан. По словам местных жителей, в Казани и Нижнекамске прогремели взрывы, сообщает SHOT .

Отмечается, что громкие взрывы начали раздаваться на окраинах Казани около трех часов ночи.

По словам местных жителей, в небе после взрывов была видна серия ярких вспышек, после чего в домах в одном из районов «моргнул» свет.

Ранее в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

