ВСУ под Авдеевкой производили отравляющие вещества общеядовитого действия

При проведении инженерной разведки в населенном пункте возле Авдеевки, в промзоне на первом этаже разрушенного здания военные нашли лабораторию с химическим оборудованием, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Туда направили мобильную диагностическую группу войск РХБ защиты ВС РФ для осмотра и экспресс-анализа.

Там нашли полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационную вытяжку, химреакторы, баллоны с углекислотой, лабораторную посуду и реактивы. Также обнаружены противогазы, в том числе производства США, и защитный костюм производства Польши.

Анализ емкостей показал, что там серная кислота и цианистый натрий. Это позволило специалистам предположить об использовании оборудования для производства отравляющих веществ. Еще были сделаны смывы с лабораторного оборудования и вытяжки для углубленного анализа. В пробах выявили цианистый натрий, серная кислота, следы цианид-анионов. Это говорит, что в лаборатории производили отравляющие вещества общеядовитого действия.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия синильная кислота входит в третий список КЗХО, а ее применение запрещено статьей 1 Конвенции. Это бесцветная летучая жидкость с запахом горького миндаля. Химикат при вдыхании вызывает у человека головокружение, учащение дыхания, рвоту, судороги, паралич дыхательной мускулатуры, и как итог — смерть.

В ходе спецоперации российскими военными не один раз фиксировались факты применения украинской армией кустарных боеприпасов, которые сбрасываются с дронов, снаряженных указанным веществом.