Военные ВСУ разместили в Сети доказательство атаки на сотрудников МЧС РФ, что в снова демонстрирует бесчеловечность Киева и его бойцов, сообщает радио Sputnik .

В МЧС ДНР напомнили, что уже третий год ВСУ бьют по мирным жителям, а также по спасателям, которые приходят на помощь.

На видео, опубликованном украинскими военными, показано, как машину «ГАЗель» атакует дрон-камикадзе, а затем она загорается. Также беспилотник еще раз атаковал, когда приехали пожарные. Украинский оператор специально направляет летательный аппарат на спасателей.

В министерстве отметили, что так ВСУ пытаются компенсировать промахи в зоне конфликта. Такие видео являются доказательством для Международного суда ООН, они подтверждают бесчеловечность и преступность намерений украинцев.