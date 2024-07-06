ВСУ обстреляли тушащих пожар спасателей в ДНР

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Четверо донецких спасателей ранены при повторном обстреле

Четверо донецких спасателей ранены при повторном обстреле Горловки, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели тушили пожар в Горловке после обстрела ВСУ частного сектора города.

«При тушении произошел повторный обстрел. Осколочные ранения получили двое сотрудников. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести», — сказано в сообщении.

Еще двое спасателей будут лечиться после полученных травм дома.