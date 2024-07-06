ВСУ обстреляли тушащих пожар спасателей в ДНР
Четверо донецких спасателей ранены при повторном обстреле
Четверо донецких спасателей ранены при повторном обстреле Горловки, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Спасатели тушили пожар в Горловке после обстрела ВСУ частного сектора города.
«При тушении произошел повторный обстрел. Осколочные ранения получили двое сотрудников. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести», — сказано в сообщении.
Еще двое спасателей будут лечиться после полученных травм дома.