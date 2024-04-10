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ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области

Происшествия
Обстрел Белгородской области

Фото - © Обстрел Белгородской области/Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

ВСУ обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Атака произошла при помощи дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Беспилотник упал, после чего произошла детонация. В своем Telegram-канале Гладков отметил, что пострадавших в ходе ЧП нет, повреждения получили фасад коммерческого объекта и два легковых автомобиля.

На месте происшествия находятся оперативные службы.

ВС РФ продолжают проведение спецоперации на Украине.