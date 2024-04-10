ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области
Фото - © Обстрел Белгородской области/Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ВСУ обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Атака произошла при помощи дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Беспилотник упал, после чего произошла детонация. В своем Telegram-канале Гладков отметил, что пострадавших в ходе ЧП нет, повреждения получили фасад коммерческого объекта и два легковых автомобиля.
На месте происшествия находятся оперативные службы.
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