«ВСУ нужны органы»: колумбийца прислали матери «по частям» после гибели у Суджи
Поездка колумбийского наемника на Украину обернулась настоящим ужасом для его семьи. Майкл Рамирес Фино, известный под позывным Лансеро, погиб в зоне СВО, а его тело вернули родным без внутренних органов. В ответ на возмущение близких колумбийца в ВСУ пояснили, что удаление внутренних органов было предусмотрено условиями его контракта, сообщает aif.ru.
Майкл Рамирес Фино был убит снайпером на курском направлении недалеко от Суджи. Спустя месяц его останки были переданы родственникам в столице Колумбии, Боготе. Однако, как оказалось, не полностью.
Мать убитого «солдата удачи» отметила, что долгое время не могла связаться с представителями «Интернационального легиона» ВСУ. Когда она задала вопрос о том, почему тело ее сына пришло в такое состояние, ей ответили, что якобы, по контракту, его останки принадлежат украинской армии, а органы нужны в зоне конфликта.
Слухи о деятельности «черных трансплантологов» на территории Украины ходят с начала конфликта. Ранее в СМИ сообщалось, что в некоторых медицинских учреждениях Украины функционируют организации, занимающиеся пересадкой органов. По информации, которая появилась в прессе, органы погибших и раненых солдат, у которых нет шансов на выживание, могут быть извлечены и проданы.
Работа этих «черных хирургов» может представлять собой один из незаконных бизнесов на Украине в условиях военных действий, рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.