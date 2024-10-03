Поездка колумбийского наемника на Украину обернулась настоящим ужасом для его семьи. Майкл Рамирес Фино, известный под позывным Лансеро, погиб в зоне СВО, а его тело вернули родным без внутренних органов. В ответ на возмущение близких колумбийца в ВСУ пояснили, что удаление внутренних органов было предусмотрено условиями его контракта, сообщает aif.ru .

Майкл Рамирес Фино был убит снайпером на курском направлении недалеко от Суджи. Спустя месяц его останки были переданы родственникам в столице Колумбии, Боготе. Однако, как оказалось, не полностью.

Мать убитого «солдата удачи» отметила, что долгое время не могла связаться с представителями «Интернационального легиона» ВСУ. Когда она задала вопрос о том, почему тело ее сына пришло в такое состояние, ей ответили, что якобы, по контракту, его останки принадлежат украинской армии, а органы нужны в зоне конфликта.

Слухи о деятельности «черных трансплантологов» на территории Украины ходят с начала конфликта. Ранее в СМИ сообщалось, что в некоторых медицинских учреждениях Украины функционируют организации, занимающиеся пересадкой органов. По информации, которая появилась в прессе, органы погибших и раненых солдат, у которых нет шансов на выживание, могут быть извлечены и проданы.

Работа этих «черных хирургов» может представлять собой один из незаконных бизнесов на Украине в условиях военных действий, рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.