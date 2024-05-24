ВСУ могли запустить в Татарстан переделанный самолет типа Cessna — оператор БПЛА
Российский оператор БПЛА прокомментировал уничтожение украинского беспилотника над Татарстаном, о чем накануне отчитывалось Минобороны. По мнению бойца, этот аппарат мог быть переделанным гражданским самолетом типа Cessna малых габаритов, сообщает «ФедералПресс».
Военнослужащий отметил, что из подобного самолета можно сделать беспилотник, если поставить на него устройства для удаленного управления и снабдить взрывчаткой.
«Сигнал управления на самолет поступает через спутник. Маршрут задается заранее, и самолет не управляется напрямую, а летит по нему», — поделился оператор БПЛА.
По словам военного, такие аппараты — не дроны в классическом понимании, когда оператор смотрит на экран и управляет «птицей». Боец ВС России отметил, что на беспилотнике, который мог долететь до Татарстана, даже не устанавливают камеру.
У оператора таких машин есть «точка, которая ползет по карте» — по ней можно задавать скорость, высоту и менять маршрут, пояснил российский военный.