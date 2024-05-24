Российский оператор БПЛА прокомментировал уничтожение украинского беспилотника над Татарстаном, о чем накануне отчитывалось Минобороны. По мнению бойца, этот аппарат мог быть переделанным гражданским самолетом типа Cessna малых габаритов, сообщает «ФедералПресс» .

Военнослужащий отметил, что из подобного самолета можно сделать беспилотник, если поставить на него устройства для удаленного управления и снабдить взрывчаткой.

«Сигнал управления на самолет поступает через спутник. Маршрут задается заранее, и самолет не управляется напрямую, а летит по нему», — поделился оператор БПЛА.

По словам военного, такие аппараты — не дроны в классическом понимании, когда оператор смотрит на экран и управляет «птицей». Боец ВС России отметил, что на беспилотнике, который мог долететь до Татарстана, даже не устанавливают камеру.

У оператора таких машин есть «точка, которая ползет по карте» — по ней можно задавать скорость, высоту и менять маршрут, пояснил российский военный.