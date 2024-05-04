ВСУ десять раз обстреляли село Коровяковка в Глушковском районе
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За сегодняшнее утро ВСУ совершили обстрелы села Коровяковка Глушковского района десять раз, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Однако были повреждены пять домовладений, а еще личный трактор, легковой и грузовой автомобили.
Продолжается подомовой обход населенного пункта.
Всем пострадавшим собственникам будет обязательно оказана необходимая помощь, добавил Старовойт.