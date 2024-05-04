сегодня в 11:01

ВСУ десять раз обстреляли село Коровяковка в Глушковском районе

За сегодняшнее утро ВСУ совершили обстрелы села Коровяковка Глушковского района десять раз, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале .

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Однако были повреждены пять домовладений, а еще личный трактор, легковой и грузовой автомобили.

Продолжается подомовой обход населенного пункта.

Всем пострадавшим собственникам будет обязательно оказана необходимая помощь, добавил Старовойт.