ВСУ атаковали завод одного из крупнейших производителей чипов России

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В Брянской области на заводе «Группа Кремний Эл» нарушены производственные цепочки и процесс подачи электричества из-за ночной террористической атаки. «Кремний Эл» считается одним из крупнейших предприятий в сфере микроэлектроники в России, сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

Атака украинских войск пришлась на производственные и административные корпуса предприятия. В результате ударов повреждены объекты обеспечения спецэнергетикой, нарушены производственные и технологические цепочки.

«Коллектив завода сплотился как никогда — все, в силу своих возможностей, участвуют в ликвидации последствий взрывов и пожаров», — отметили в компании.

По словам гендиректора предприятия Олега Данцева, сейчас перед заводом стоит задача «скорейшего возобновления» производства изделий электронной техники.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что в ночь на 21 октября над регионом сбили четыре украинских беспилотника.