Вступился за даму: парню откусили палец и почти выцарапали глаза в драке в Щелкове

Жителю подмосковного Щелкова откусили большой палец и пытались выцарапать глаза в ходе драки на ж/д станции, где он решил заступиться за девушку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел 21 января около 18:00 на ж/д станции Щелково: 29-летний Сергей провожал гостивших у него друзей из Кирова. Вдруг парень заметил мужчину, который агрессивно приставал к девушке, прижимая ее к краю платформы, из-за чего она едва не упала на рельсы.

По словам Сергея, во время конфликта этот человек откусил ему большой палец на руке и повредил сухожилие мизинца.

«Я рванул с места, подошел к этой паре и потянул мужчину на себя: стал делать все, чтобы дать время женщине убежать. А мужчина в тупом состоянии смотрел на меня, он взял меня за куртку и начал наносить удары кулаками. Во время этой драки мы повалились, он то ли с отчаяния, то ли с острого психоза начал выцарапывать мои глаза. Я начал его оттягивать, но он воспользовался моментом и стал кусать меня за пальцы: он схватил меня за большой палец, начал отрывать и оторвал», — рассказал пострадавший.

Затем неадекват убежал. Сергею помогли неравнодушные люди, которые вызвали скорую и купили молодому человеку бинты. Также в столичной больнице у молодого человека диагностировали сотрясение мозга.

Сергей написал заявление в полицию. Через неделю правоохранительные органы задержали подозреваемого. Проводятся следственные мероприятия.

