Вступил в силу приговор экс-сотрудникам МО РФ по факту хищения военной продукции

Вступил в силу вынесенный Реутовским военным гарнизонным судом приговор экс-начальнику военного представительства Минобороны РФ, аккредитованного при АО «НПП „Исток“ им. А. И. Шокина», Техану А. И. и его заму Сиюхову Т. Ш. Они оказались причастны к особо крупному хищению продукции военного назначения, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Мужчины в период с 2012 по 2021 год организовали вывоз с предприятия и продажу свыше 200 изделий, используемых в производстве радиолокационных станций для ЗРК.

В преступную схему они также вовлекли своих подчиненных: вольнонаемного сотрудника военного представительства, начальника лаборатории, водителя НПП «Исток». За сбыт похищенного отвечал гендиректор одной из коммерческих фирм.

Начальник лаборатории выпускала подложную техдокументацию о неисправном состоянии пригодных к использованию изделий, на основании этого продукцию забраковывали и должны были уничтожать. После нанесения заводской маркировки и создания фиктивной документации производителя сообщники беспрепятственно вывозили изделия с территории завода и передавали их третьим лицам для дальнейшей реализацию.

В сентябре 2021 года сотрудники УФСБ задержали членов преступной группы. На Техана и Сиюхова завели уголовное дело за тайное хищение чужого имущества организованной группой в особо крупном размере.

Впоследствии суд признал фигурантов виновными назначил каждому по 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 700 тыс. рублей. Их также лишили воинских званий. Еще был частично удовлетворен гражданский иск АО «НПП „Исток“ им. Шокина» о возмещении ущерба: с осужденных взыскали 102 805 064 рубля.

Видео: пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области