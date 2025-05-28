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«Осторожно, Москва»: вспышку кори выявили в доме на севере Москвы

Вспышка кори произошла в жилом доме на севере столицы, утверждает «Осторожно, Москва» . По данным издания, объявление о выявлении случая опасной болезни повесили в одном из домов на улице Софьи Ковалевской. Власти пока не подтверждали эту информацию.

«Внимание! Уважаемые жильцы дома, расположенного по адресу: <…>. В вашем доме выявлен случай кори!» — говорится в объявлении.

Всех жителей дома, не болевших корью, не вакцинированных или не уверенных в том, что они прививались от кори, просят обратиться к дежурному врачу в больницу на Дмитровском шоссе. Там жильцов осмотрят и вакцинируют, говорится в объявлении.

Явиться в медучреждение просят строго с 27 мая по 4 июня. Автором объявления указана администрация поликлиники.

Московские власти пока не подтверждали информацию о вспышке кори на севере города.