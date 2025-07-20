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Вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере в Саратовской области

В Саратовской области с признаками острой кишечной инфекции в больницу обратились семь детей и двое работников одного из детских оздоровительных лагерей, сообщает пресс-служба СКР.

Инцидент произошел 18 июля. В региональном следственном управлении по факту вспышки инфекции возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а затем — о его результатах.

Исполнение этого поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.