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Вспыхнувший «УАЗ» устроил транспортный коллапс в Гимринском тоннеле в Дагестане

Транспортный коллапс произошел в Гимринском тоннеле в Дагестане из-за загоревшегося автомобиля «УАЗ». В настоящее время движение восстановлено, сообщает 112 .

Инцидент произошел в пятницу днем. На опубликованных кадрах видно, как в туннеле полыхает «УАЗик». При этом другие автомобили разворачиваются и выезжают в обратном направлении. Из тоннеля в небо поднимаются черные клубы дыма.

В результате происшествия у подступов к тоннелю образовались многокилометровые пробки.

Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Спустя час автомобильное движение по тоннелю было восстановлено.

Гимринский автодорожный тоннель — один из самых длинных в России, находится в Дагестане и соединяет Буйнакск и населенный пункт Гимры. Длинна тоннеля составляет 4303 метра.