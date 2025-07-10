Вспыхнула лесопилка: пожар разгорелся в ИК «Белый лебедь»

По данным ГУФСИН по Пермскому краю, цех загорелся в 11:30 по местному времени. В данный момент возгорание потушили силами ведомственной пожарной охраны учреждения и сотрудников МЧС. В результате ЧП никто не пострадал.

Как пишет «112», вспыхнула кровля деревообрабатывающего цеха в промзоне ИК. Огонь охватил 800 «квадратов».

Пожар попал на видео очевидцев. На кадрах видно, как с территории исправительного учреждения валит густой черный дым. С кровли одного из зданий вырываются языки пламени.

По соседству расположена колония особого режима №2 «Белый лебедь». Там отбывают пожизненное наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления. Это жестокие убийцы, насильники, члены ОПГ.

ИК №1 и ИК №2 были образованы в результате реорганизации колонии №6 в объединение исправительных колоний №2 в 2002 году. Расположены они на одной территории.