Вскрылись детали пропажи самолета с вице-президентом Малави

Глава Малави о пропаже самолета с вице-президентом: это душераздирающая ситуация

Президент Малави Лазарус Чаквера назвал «душераздирающей ситуацией» пропажу с радаров самолета, на котором летели вице-президент Саулос Чилима, экс-первая леди Шанил Дзимбири и еще 8 человек. По словам главы государства, пилотов исчезнувшего судна заранее предупреждали о грядущих проблемах при посадке, сообщает MK.Ru .

В эфире гостелеканала MBC 10 июня Чаквера заявил, что служба управления воздушным движением приказывала летчикам, которые управляли самолетом вице-президента, не заходить на посадку в международном аэропорту Мзузу. Пилотам советовали сменить курс, предупреждая о нелетной погоде и плохой видимости на месте.

«Я знаю, что это душераздирающая ситуация. Я знаю, что мы все напуганы и обеспокоены. Я тоже обеспокоен», — заявил глава Малави.

Чаквера пообещал согражданам, что он «не пожалеет никаких ресурсов», чтобы найти пропавший самолет. Политик также заявил, что «всеми фибрами души» надеется, что найти выживших удастся.

По словам президента Малави, помощь в поисковой операции уже предложили США, Великобритания, Израиль и Норвегия.

Лайнер с вице-президентом Чилимой на борту вылетел из Лилонгве (столица Малави) утром 10 июня. Самолет должен был зайти на посадку в Мзузу через 45 минут после взлета. Сейчас военные прочесывают горные леса на севере Малави, пытаясь найти следы пропавшего судна.