Всю в крови положили к мужу: пьяный мужчина сбил подругу и попытался скрыть это

В Майкопе нетрезвый водитель совершил наезд на знакомую, а затем предпринял попытки скрыть следы преступления. Вместе с подругой он занес домой пострадавшую девушку и положил ее рядом со спящим мужем, который ничего не услышал, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что происшествие случилось 27 ноября. Две девушки и мужчина распивали спиртное и общались. В какой-то момент, ближе к утру, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотел прокатиться на автомобиле. За этими действиями наблюдали его спутница Дарья и их общая подруга Алина. Именно Алина попыталась остановить нетрезвого товарища — она встала перед машиной, однако он надавил на педаль газа и сбил ее.

Осознав случившееся, мужчина вместе с подругой перенесли окровавленную Алину к ней домой, к спящему супругу, который не проснулся из-за шума. Бригада скорой помощи прибыла только на следующий день, когда состояние женщины значительно ухудшилось.

Позднее мужчина рассказал полиции, что планировал поехать в магазин за продуктами и не заметил, как пострадавшая выскочила перед автомобилем. По его словам, девушка была в сознании и сама отказалась от помощи.

Однако показания мужчины расходятся с тем, что зафиксировали камеры наблюдения. На них видно, что пострадавшая была без сознания и ее в дом заносили два человека — нетрезвый мужчина и его приятельница.

В итоге у пострадавшей диагностированы многочисленные переломы и тяжелые повреждения головы. Причины, по которым «близкие друзья» не вызвали скорую помощь, а оставили пострадавшую в столь тяжелом состоянии дома, остаются невыясненными. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.