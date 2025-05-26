«Все скрыли»: подробности внезапной смерти учительницы на линейке в Волгограде

Сестра умершей на линейке в Волгограде учительницы заявила о сокрытии информации

У 53-летней учительницы Елены Козачковой, которая внезапно скончалась во время школьной линейки в Волгограде, мог оторваться тромб. При этом сестра покойного педагога считает, что администрация школы пытается скрывать информацию о случившемся, сообщает V1.ru .

Трагедия произошла 23 мая прошлого года в школе № 134. По словам учеников, во время мероприятия Елене Владимировне стало плохо, женщина упала. Все бросились к ней оказывать первую помощь, однако любимая учительница скончалась на месте.

После случившегося мероприятие прервали, а учеников завели в здание школы. Дети думали, что Елена Владимировна лишь потеряла сознание. Через некоторое время школьная линейка продолжилась.

Как отметила директор школы Елена Шведова, у педагога оторвался тромб. Козачковой пытались сделать искусственное дыхание и привести в чувство, но безуспешно — смерть была мгновенной.

Сестра погибшей считает, что администрация школы пытается скрыть информацию о смерти педагога во время мероприятия. Также на школьной линейке не оказалось ни сотрудников скорой, ни полицейских.