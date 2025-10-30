Все правила важны: в Нижнем Новгороде рассказали о статистике ДТП

В Нижегородской области за 9 месяцев зафиксировали более 3 тыс ДТП

В Госавтоинспекции Нижегородской области заявили, что за 9 месяцев 2025 года в регионе случилось 3,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Это на 2,3% меньше, чем в прошлом году, сообщает pravda-nn.ru .

С участием несовершеннолетних зафиксировали 416 ДТП. Травмы получили 463 ребенка, шестеро детей погибли.

«Все правила написаны кровью. Нет неважных правил дорожного движения. Они все важны. Каждый из нас должен их соблюдать», — заявил начальник регионального управления Госавтоинспекции Владимир Ежов.

По его словам, более 9 тыс. автомобилистов понесли административное наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Приблизительно 1 тыс. водителей были привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение, связанное с управлением транспортным средством в нетрезвом виде.

Чтобы избежать трагедий на дорогах, достаточно соблюдать правила, заключил Ежов.

