Все гнило: в Кузбассе убрали незаконное кладбище животных и мусорную свалку

Прокуратура Кузбасса выявила незаконное захоронение животных и мусора на сельскохозяйственных землях возле поселка Перехляй в Крапивинском округе и добилась через суд ликвидации свалки, сообщает Сiбдепо .

В Крапивинском округе Кузбасса обнаружили незаконное кладбище животных и свалку бытовых и производственных отходов. По данным прокуратуры, останки животных и мусор гнили на государственных землях, предназначенных для сельского хозяйства, что создавало угрозу здоровью жителей поселка Перехляй.

Соседство с захоронением отравляло воздух и почву, а также мешало использовать поля по назначению. Прокуратура подала иск в суд с требованием к администрации Крапивинского округа ликвидировать скотомогильник и очистить территорию.

Суд удовлетворил требования прокуроров. Решение суда было исполнено: скотомогильник ликвидирован, земли очищены от отходов, а для жителей поселка установлен мусорный контейнер.

