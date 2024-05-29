сегодня в 07:15

ВС России сорвали все попытки контрнаступления ВСУ у Липцов и Волчанска

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российской армии удалось сорвать все попытки контрнаступлений украинских бойцов в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области, все действия ВСУ оказались безуспешны, сообщает РИА Новости.

«Украинское командование после выведения резервов в места сосредоточения, начали предпринимать попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск», - уточнил он.

По словам Марочко, сейчас прорыва оборонительных линий ВС России не допущено.

Подполковник рассказал, что участниками штурмов становятся все рода ВСУ с поддержкой авиации.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.