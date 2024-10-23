сегодня в 12:10

Армия России освободила Николаевку и Серебрянку в ДНР

Российская армия освободила населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. Они находятся в Бахмутском и Краматорском районах соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

На брифинге оборонного ведомства доложили, что в зоне действий группировки «Запад» ВС РФ украинские силы потеряли до 510 бойцов, а «Восток» уничтожил до 115 военных ВСУ.

Также группа войск «Юг» поразила формирования ВСУ в окрестностях Славянска в ДНР, общие потери ВСУ в зоне ее действий превысили 800 бойцов. Военные группировки «Центр» за сутки уничтожили до 450 боевиков.

Кроме того, российские войска нанесли удары по базе горючего, цехам сборки дронов, объектам хранения безэкипажных катеров и военным аэродромам армии Украины.