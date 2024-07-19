сегодня в 16:49

ВС РФ за неделю осуществили 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

Российские бойцы за неделю нанесли 11 групповых ударов по авиационным базам ВСУ, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, под удары ВС России попали места размещения подразделений украинской армии, эшелоны с вооружением и военной техникой.

Также были уничтожены склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств.

Все выявленные объекты удалось поразить.