ВС РФ уничтожили три пусковые установки ЗРК Improved HAWK в зоне СВО
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Вооруженные Силы Российской Федерации за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации 3 пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK производства США, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и склады хранения безэкипажных катеров ВСУ.
Противник потерял скопления живой силы и военную технику в 131 районе.
Цели ликвидированы благодаря оперативно-тактической авиации, беспилотникам, ракетным войскам и артиллерии группировок войск.