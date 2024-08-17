ВС РФ уничтожили самоходную артустановку ВСУ с помощью «Ланцета»

сегодня в 16:51

Министерство обороны опубликовало видео, где показано, как барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена самоходная артустановка ВСУ, располагавшаяся возле госграницы в Сумской области.

На видео показан прилет снаряда и взрыв, которые произошел сразу после попадания в военную установку.

САУ противника обнаружили с помощью воздушной разведки. Она находилась в районе лесополосы около госграницы в Сумской области Украины. Установка вела огонь по Белгородской области.

Объективный контроль ликвидации данной САУ был проведен средствами воздушной разведки онлайн.